Manisa 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcaklıkların devam edeceğini gösteriyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 40°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 39°C seviyelerinde olacak. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklık 37°C'ye düşse de, bu da hala yüksek bir değer.

Aşırı sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için çeşitli riskler taşıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için güneş çarpması ve dehidrasyon riski artıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Bol su tüketimi ve ağır yemeklerden kaçınmak da vücut sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının hızla buharlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, su tasarrufu yaparak kişisel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Ayrıca, aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceği de unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu yaparak, hem faturaları düşürebiliriz hem de çevreye katkıda bulunabiliriz.

Manisa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları etkili olacak. Kişisel ve çevresel önlemler alarak, bu zorlu koşullardan en az şekilde etkilenebiliriz.