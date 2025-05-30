HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Manisa 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına tipik bir hava koşulunu yansıtıyor.

Hafta sonu hava koşulları biraz değişecek. 31 Mayıs Cumartesi günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 14°C olacak. 1 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 14°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar için şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Manisa'da 30 Mayıs Cuma günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hafta sonu hava koşullarında değişiklikler olacak. Cumartesi günü sağanak yağışlar, Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak konforlu ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'En iyi ilaç Atatürk' fotoğrafı profesörü rahatsız etti! Tepki çeken olay...'En iyi ilaç Atatürk' fotoğrafı profesörü rahatsız etti! Tepki çeken olay...
Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastıGenç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü!

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! O anlar çok korkuttu

Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

Genç kadın herkesin gözü önünde tetiğe bastı

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

İşkence, molotof kokteylli ve tabancalı saldırı, uyuşturucu... Her şey var: 'Acımasızlar' balonu patladı

6 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan grubu keşfedildi! "Bu beklenmedik bir durum"

6 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan grubu keşfedildi! "Bu beklenmedik bir durum"

Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

Bodrum'da korkunç olay! Ayağına ağırlık bağlayıp denize atladı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.