Manisa 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında, gece ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına tipik bir hava koşulunu yansıtıyor.

Hafta sonu hava koşulları biraz değişecek. 31 Mayıs Cumartesi günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 14°C olacak. 1 Haziran Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 14°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar için şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Manisa'da 30 Mayıs Cuma günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hafta sonu hava koşullarında değişiklikler olacak. Cumartesi günü sağanak yağışlar, Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlıklı olmak konforlu ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.