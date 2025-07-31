Manisa 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %42, akşam ise %47 olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklık 35°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 35°C, 3 Ağustos Pazar günü 35°C seviyelerinde olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için riskler taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için güneş çarpması ve dehidrasyon riski artıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmamak önemlidir. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ayrıca bol su tüketimi ve ağır yemeklerden kaçınmak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının hızla buharlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle su tasarrufu yaparak sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Aşırı sıcaklar elektrik tüketimini artırabilir. Enerji tasarrufu yaparak faturaları düşürmek ve çevreye katkıda bulunmak mümkündür.

Manisa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları etkili olacak. Kişisel ve çevresel önlemler alarak bu zorlu koşullardan en az şekilde etkilenebiliriz.