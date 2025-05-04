Manisa 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Mayıs 2025 Pazar günü, Manisa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece ise sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Bu değerler, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına yakın. Bölgenin tipik bahar havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C'ye kadar yükselebilir. 6 Mayıs Salı günü, kısmen güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27°C'ye ulaşacak. Bu dönemde, hava daha sıcak ve güneşli olacak.

7 Mayıs Çarşamba günü hava koşullarında bir değişiklik yaşanabilir. O gün, zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum, hava durumunun daha değişken olabileceğini gösteriyor.

Bahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, etkinliklerinizi etkilenmeden sürdürmenize yardımcı olur.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.