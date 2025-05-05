Manisa 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik bahar havasını yansıtmaktadır.

6 Mayıs Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselecek. 7 Mayıs Çarşamba günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 28°C civarında olacak. 8 Mayıs Perşembe günü ise bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 28°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Hava durumu zaman zaman değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava tahminlerini takip etmeleri faydalı olacaktır.

Mayıs ayının ortalama nem oranı %61 civarındadır. Bu da hava koşullarının genellikle rahatlatıcı olduğunu gösterir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gerektiğinde uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak akıllıca olacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak alabileceğiniz önlemler arasında şapka ve güneş kremi kullanmak yer alır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak faydalıdır. Bu şekilde sağlığınızı korur ve açık hava etkinliklerinizden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.