Manisa 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarında, gece ise 17°C civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 8 Haziran Pazar günü güneş altında sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir.

Bu dönemde Manisa'da ortalama gündüz sıcaklıkları 27.7°C, gece sıcaklıkları ise 15.8°C civarındadır. Haziran ayı boyunca yağış miktarı 25 mm civarındadır. Nem oranı ise %55 civarındadır.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Serin ortamlarda bulunmak sağlığı koruma açısından faydalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gereklidir. Sıcak çarpması riskine karşı, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serin alanlara sığınmak önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamaları buna göre yapmak faydalı olacaktır.