Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı

anisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla havuzun bakımını yapan Yalçın Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği belirlenen Ahmet S. olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet S.'nin Başkan Zeyrek'in yaşadığı sitede bakım ve güvenlik işleriyle uğraştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği bildirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İLİŞKİN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporundaki ön tespitlerde makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, raporda 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır