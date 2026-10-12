Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şoförü tutuklandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs ve tır şoförü tutuklandı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki çekici, M.A. yönetimindeki tur otobüsüne çarpmıştı. Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.
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