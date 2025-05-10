HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da 13 araca zarar veren şüpheli yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gece saatlerinde park halindeki araçlara zarar veren şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Manisa’da 13 araca zarar veren şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay, 09 Mayıs 2025 günü saat 04.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi 3528 Sokak’ta meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 1 aracın tamamen, 2 aracın kısmen yandığını, 10 aracın ise cam ve lastiklerinin zarar gördüğünü belirledi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Toplamda 13 araçta hasar oluştuğu tespit edildi. Olayla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, kar maskesiyle olay yerinde görülen şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Ö.A. (35) olduğu tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli hakkında, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması amacıyla gözlem altına alınma kararı verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanoyla alabora olan 3 kişi kurtarıldıKanoyla alabora olan 3 kişi kurtarıldı
Giresun'daki yasa dışı bahis operasyonuGiresun'daki yasa dışı bahis operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Manisa Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan duyurdu! Suikast girişimi: "4-5 sene oluyor, ağır arsenik ve cıva verildim"

Bakan Fidan duyurdu! Suikast girişimi: "4-5 sene oluyor, ağır arsenik ve cıva verildim"

Sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti! Valinin oğlu olduğu iddia edildi

Sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti! Valinin oğlu olduğu iddia edildi

Can Bonomo D&R'a gidip alışveriş yaptı, tepki yağdı! Paylaşımı gündem oldu

Can Bonomo D&R'a gidip alışveriş yaptı, tepki yağdı! Paylaşımı gündem oldu

F.Bahçe'de olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi

F.Bahçe'de olay! Tadic ve Talisca sahanın ortasında birbirine girdi

Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Sivas'ta iki kardeş evlerinde boğazları kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

Ekrem İmamoğlu yeni hesabından paylaştı! "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.