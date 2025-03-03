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Manisa'da 2 yıldır aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 21:07
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 21 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 yıldır aranan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manisa'da 2 yıldır aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sonucunda; 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından oluşan 21 ayrı suç dosyasından yaklaşık iki yıldır aranan ve hakkında toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL adli para cezası bulunan M.A.G. (46/E) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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