Manisa’da 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Manisa’da 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, 29 ayrı "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında toplam 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. (E/2004) isimli şahıs 25 Eylül 2025 günü yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(İHA)

25 Eylül 2025
25 Eylül 2025

