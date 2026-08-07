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Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor

Manisa’nın en yoğun noktalarından İzmir Caddesi ile 8 Havuzu arasındaki bölgede yıllardır yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için altyapı çalışması başlatıldı. MASKİ ekipleri tarafından yenilenen yağmur suyu drenaj hattıyla özellikle yoğun yağışlarda iş yerlerini ve caddeleri su basmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sultan Cami-8 Havuzu (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) hattında yaklaşık 25 yıldır devam eden su taşkını sorununu çözmek amacıyla çalışma başlattı.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuyumcular Çarşısı girişinden 8 Havuzu’na kadar uzanan bölümde yağmur suyu drenaj hatlarını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yoğun yağışlarda bölgede meydana gelen taşkınların ve iş yerlerine su basmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Bakım Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur, bölgenin şehrin en hareketli noktalarından biri olduğunu belirterek çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Cantimur, "Kuyumcular Çarşısı girişinden 8 Havuzu’na kadarki kısımda yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesini yapmaktayız. Geçtiğimiz kış bu bölgede yoğun yağışlar sırasında taşkınlar oluşmuştu. Yaptığımız çalışmayla bu taşkınların önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Utku Mahallesi Muhtarı Ahmet Şahin, bölgede uzun yıllardır taşkın sorunu yaşandığını belirterek çalışmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üç dönemdir muhtarlık yaptığını ve 33 yıldır bölgede esnaflık yaptığını belirten Şahin, "25 senedir bu taşkın sorununa ve iş yerlerine su basmasına şahitlik ediyorum. Zaman bugünmüş. Besim Dutlulu Başkanımız büyük sorunu çözüyor. İnşallah bu kıştan itibaren sıkıntılı bir sel yaşamayacağız" diye konuştu.

Bölge esnaflarından Bekir Şıktaşlı ise aşırı yağışlarda yukarı kesimlerden gelen suların taşkınlara neden olduğunu belirterek, kendi iş yerinin de defalarca su altında kaldığını söyledi.

Şıktaşlı, "Aşırı yağmur yağdığı zaman müthiş derecede yukarılardan sular gelmekteydi ve taşkınlar meydana getirmekteydi. Benim de dükkânımı devamlı su basıyordu. Belki daha fazla olabilir ama en azından 25 yıllık bir sorun bu. Her zaman bundan şikayetçi olduk ama hiç kimse de bu noktada üzerine düşen vazifeyi yapmadı. Şimdi yapanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

MASKİ ekiplerinin çalışmalarını kısa sürede tamamlamasıyla birlikte bölgedeki yağmur suyu drenaj kapasitesinin artırılması ve yoğun yağışlarda yaşanan taşkınların sona erdirilmesi hedefleniyor.

Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor 1

Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor 2

Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor 3

Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor 4

Manisa’da 25 yıllık taşkın çilesi sona eriyor 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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