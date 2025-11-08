HABER

Manisa'da acı olay! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan emekli öğretmen Selçuk Altuncu (65), hayatını kaybetti.

Manisa'da acı olay! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.15 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte traktöre binerek zeytin toplamaya giden emekli öğretmen Selçuk Altuncu, bir araca yol vermek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarına devrildi. Altuncu, devrilen traktörün altında kalırken, eşi ise yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince traktörün altından çıkarılan Altuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Altuncu’nun canız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Manisa
