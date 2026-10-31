HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da acı olay! Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da acı olay! Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Salihli istikametine doğru ilerleyen E.Y. (56) idaresindeki plakalı tır, kavşağa geldiği esnada aynı istikamette seyreden Tolga Başaran (35) yönetimindeki motosiklet tırın sağından geçmek istedi. Bu sırada motosikletin sol yan kısımları, tırın sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü tırın altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edilen tır sürücüsü E.Y. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söylediRubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söyledi
Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldıSuriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.