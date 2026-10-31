Manisa'da acı olay! Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Salihli istikametine doğru ilerleyen E.Y. (56) idaresindeki plakalı tır, kavşağa geldiği esnada aynı istikamette seyreden Tolga Başaran (35) yönetimindeki motosiklet tırın sağından geçmek istedi. Bu sırada motosikletin sol yan kısımları, tırın sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü tırın altında kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edilen tır sürücüsü E.Y. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır