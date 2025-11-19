Manisa’da avcı tarafından vurulan çoban hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay Salihli ilçesinin İğdecik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede avcılık yaptığı öğrenilen M.D, o esnada hayvanlarını otlatan evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki çoban Ali Ay’a av tüfeğiyle ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Ay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çoban Ali Ay’ın ölümüne neden olan M.D, kullandığı av tüfeği ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D.’nin jandarmadaki ilk ifadesinde, çoban Ali Ay’a "kazara vurduğunu" iddia ettiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli M.D.’nin adli makamlara sevk edileceği bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır