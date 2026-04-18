HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da bağ evinde yangın! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangında 5 çocuk babası Şükrü Özdil (90) hayatını kaybetti.

Yangın saat 18.00’de Piyadeler Mahallesi Aşağı Piyadeler mevkisinde Şükrü Özdil’in tek başına yaşadığı bağ evinde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 5 çocuk babası Özdil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdil’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mahalle muhtarı İsa Bilgiç, “Şükrü amcamız tek başına yaşıyordu. Yangından bir saat önce kahvenin önündeymiş. Mekanı cennet olsun” dedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.