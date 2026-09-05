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Manisa'da bir orman yangını daha çıktı

Manisa’nın Soma ilçesinde aynı gün ikinci orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayıp, 2,5 saatte söndürülen yangının ardından ekipler, farklı bölgede çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediyor.

Manisa'da bir orman yangını daha çıktı

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30'da kontrol altına alınan yangının ardından saat 15.45’te Heciz ve Beyce mahalleleri mevkisi İstanbul Otoyolu kenarında ikinci orman yangını çıktı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozerle ve çok sayıda orman işçisiyle yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa orman yangını
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