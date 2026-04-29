Manisa’da egzoz denetimi: 4,3 milyon TL ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerince 22-27 Nisan tarihleri arasında ’abartı egzoz’ kullanımına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Toplam 26 ekip ve 56 personelin katıldığı uygulamalarda 1987 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı. Denetimlerde kusurlu bulunan 318 araç ve sürücüsüne toplam 4 milyon 398 bin 556 TL idari para cezası kesildiği ve 21 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gürültü kirliliğine neden olan egzoz kullanan motosiklet ve otomobillere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.



