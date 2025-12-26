HABER

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 1

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 2

TAHLİYE OLAN YAKINLARINI ALMAYA GİDİYORLARDI

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Manisa da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

