Manisa’da kahvehaneye kumar baskını! Para cezası kesildi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kırveli Mahallesi’ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan 1.400 TL para ve 32 adet iskambil kağıdına el konuldu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kahvehane sahibine "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli’de suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

