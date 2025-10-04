HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa’da kahvehaneye kumar baskını! Para cezası kesildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynadıkları belirlenen şahıslara toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası kesildi.

Manisa’da kahvehaneye kumar baskını! Para cezası kesildi
Recep Demircan

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Kırveli Mahallesi’ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan 1.400 TL para ve 32 adet iskambil kağıdına el konuldu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kahvehane sahibine "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli’de suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da kayısı bahçesinde obruk oluştuMalatya’da kayısı bahçesinde obruk oluştu
Kahvesiz uyanamam diyenler dikkat!Kahvesiz uyanamam diyenler dikkat!

Anahtar Kelimeler:
Manisa kumar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.