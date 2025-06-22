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Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Anne R.B., tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Olayın ardından durumu 112’ye bildirerek kendisini ihbar etti. Anne gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Manisa'da kan donduran cinayet! Kızını boğarak öldürdü
Begüm Özkaynak

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.

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CEMRE B.'NİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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ANNE GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar anne
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