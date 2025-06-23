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Manisa'da kan donduran olay! Evlat katili anne gözaltıda: Boğarak öldürmüş...

Manisa'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kızıyla tartışmaya giren anne, kızını boğarak öldürdü. Elim olay sonrası polis ekiplerini arayan anne kendisini ihbar etti. Anne gözaltına alındı.

Manisa'da kan donduran olay! Evlat katili anne gözaltıda: Boğarak öldürmüş...

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.

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KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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