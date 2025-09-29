Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil ikiye bölündü: 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı.
Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan 6 kişi ise yaralandı.
Kamyonete çarpan otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (İHA)
