Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil ikiye bölündü: 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kahreden bir kaza yaşandı. Kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonetteki 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Feci kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan 6 kişi ise yaralandı.

Kamyonete çarpan otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonete çarpan otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (İHA)

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (İHA)

Manisa da katliam gibi kaza! Otomobil ikiye bölündü: 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

