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  4. Manisa'da kaza! 6 kişi yaralandı

Manisa'da kaza! 6 kişi yaralandı

02.03.2025 14:47
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Manisa'da kaza! 6 kişi yaralandı

Kaza, Sarıgöl-Denizli Buldan karayolu Dadağlı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (33) idaresindeki otomobil, kavşağa aniden çıkan M.B. (76) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler H.B. ve M.B. ile araçta bulunan S.B. (29), E.B. (7), A.B. (3) ve plakalı araçtaki F.B. (76) yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
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