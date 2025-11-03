Manisa'da korkunç kaza! Karı koca hayatını kaybetti

Korkunç kaza, sabah saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden İzmir yönüne giden Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Özen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Özen (75) ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Ayşe Özen, ileri tetkik ve tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı kadın, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.