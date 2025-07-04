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Manisa'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Manisa’da 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 2 bin 790 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere toplamda 2 milyon 15 bin 268 TL idari para cezası kesildi.

Manisa'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe trafik birimleri ve asayiş ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada, 28 ekip ve 47 personel görev aldı. Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kusurlu bulunan 756 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. 472 sürücüye kask takmamaktan, 284 sürücüye ise çeşitli diğer ihlallerden ceza kesildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 2 milyon 15 bin 268 TL idari para cezası uygulanırken, 52 araç trafikten men edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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