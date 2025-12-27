HABER

Manisa'da mahsur kalan avcılar kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, dağlık alanda avlanmak isteyen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 3 kişi, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlı havada av yapmak için Demirci Dağı’na gitmek isteyen eski Alaşehir Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Murat Yılmaz ile beraberindeki İsmail Gelin ve Çağlar Gökkaya, 1530 rakımlı Hışırca Kaya mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Yardım talebinde bulunan 3 kişi için harekete geçen 5 kişilik Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, 45 kilometre mesafede zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen bölgeye ulaştı. Mahsur kalan avcıların aracı, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDILAR

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından avcılar ve araçları güvenli bölgeye alınırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Karlı havada av için Demirci Dağı'na geldik. Aracımız ile mahsur kaldık. Demirci Belediyesi'ne ulaştık. Ekipler bizi bulunduğumuz yerden kurtardı. Demirci Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum"dedi.

