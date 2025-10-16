HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa’da okul çevrelerinde gece denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gece denetimi gerçekleştirdi.

Manisa’da okul çevrelerinde gece denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetimlerini aksatmıyor. Geceden sabah saatlerine kadar süren denetimlere, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Devriye Ekipler Amirliği personelleri, Polis Merkezi Amirlikleri ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri katıldı. Ekipler tarafından iki ilçede bulunan 40 okul ve çevresinde denetimler yapılırken, 36 şahıs kontrol edildi. Denetimler sonucunda okul çevrelerinde bulunan ilgisiz şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Evlatlarımızın huzurlu, güvenli ve umut dolu bir ortamda eğitim görmeleri için daima yanlarında olacağız." ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralıŞanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Bu şikayetleri hafife almayın! Bu şikayetleri hafife almayın!

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.