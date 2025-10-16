Manisa’da okul çevrelerinde gece denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetimlerini aksatmıyor. Geceden sabah saatlerine kadar süren denetimlere, Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Devriye Ekipler Amirliği personelleri, Polis Merkezi Amirlikleri ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri katıldı. Ekipler tarafından iki ilçede bulunan 40 okul ve çevresinde denetimler yapılırken, 36 şahıs kontrol edildi. Denetimler sonucunda okul çevrelerinde bulunan ilgisiz şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Evlatlarımızın huzurlu, güvenli ve umut dolu bir ortamda eğitim görmeleri için daima yanlarında olacağız." ifadelerine yer verildi.

