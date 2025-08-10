Manisa’da otobüs yoldan çıktı, 35 yolcu ölümden döndü

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Ankara’dan İzmir’e gitmekte olan N.K. idaresindeki 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 35 yolcu ve 3 personelin bulunduğu araçtaki 3 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yoluna devam etti.

