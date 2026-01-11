Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Deprem bölgesi olan ülkemizde sabaha karşı iki tane peş peşe deprem yaşandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD DUYURDU

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.

Bundan 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.