Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Deprem kendini bu kez Manisa'da hatırlattı. Yunusemre ilçesi kısa süre arayla 3.7 ve 3.8'lik iki sarsıntı yaşadı. Depremlerin ardından herhangi olumsuz bir ihbar alınmadı.

Ufuk Dağ

Deprem bölgesi olan ülkemizde sabaha karşı iki tane peş peşe deprem yaşandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen depremler çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Manisa da sabaha karşı peş peşe depremler 1

AFAD DUYURDU

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.

Bundan 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa
