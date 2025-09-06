Manisa’da sağanak yağış sokakları göle çevirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Asfaltı Manisa Kavşağı’nda trafik adeta kilitlendi. Yoğun yağış nedeniyle birçok araç yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri kavşakta akışı sağlamak için yoğun çaba harcadı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, mümkün oldukça trafiğe çıkmamaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

