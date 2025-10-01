Manisa'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 29 Eylül Pazartesi günü İzmir-Ankara D300 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula yönüne giden O.A. yönetimindeki tır ile Kurşunlu yönüne ilerleyen Hüsnü Sevinç (76) idaresindeki traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye, oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Sevinç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk babası Hüsnü Sevinç'in cenazesi, Atatürk Mahallesi'ndeki Hz. Hamza Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır