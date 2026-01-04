HABER

Manisa'da trafik kazası! 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Alim A. yönetimindeki otobüs ile İbrahim G. (29) idaresindeki otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobili önüne alan otobüs, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

YARALANDILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yolcu Hüsnü T. (37) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G, Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Y, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
