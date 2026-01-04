Manisa'da trafik kazası! 3 yaralı

İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Alim A. yönetimindeki otobüs ile İbrahim G. (29) idaresindeki otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobili önüne alan otobüs, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan yolcu Hüsnü T. (37) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G, Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Y, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum