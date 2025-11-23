Manisa'da traktör ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Seyfettin K. yönetimindeki traktör ile Ömer D. idaresindeki çekici kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ile çekici arasında sıkışan sürücü Seyfettin K., itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralanan Seyfettin K., kamyonet sürücüsü Ömer D. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Osman A., sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapandı. Trafik akışı bu sürede şehir içi yollardan sağlandı.