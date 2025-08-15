Manisa'da yürek ısıtan görüntüler! İtfaiye ekipleri kalp masajı yaparak kediyi kurtardı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Çarşı Mahallesi 1802 Sokakta depo olarak kullanılan batar katında yangın ihbarına giden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından depoda yapılan incelemede yerde baygın olarak yatan kediyi fark ederek olay mahallinden çıkardıktan sonra müdahale ederek, yeniden hayata döndürdüler.

"KEDİYE KALP MASAJI YAPIP OKSİJEN VERDİLER"

İtfaiye olarak sadece insanlara değil tüm canlıların hayatını korumak amacıyla görevlerini yerine getirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'nde depo yangını ihbarı gelmişti. Ekiplerimiz o yoğun trafikte hızlı bir şekilde ulaşarak hemen müdahalelerine başladılar. Gittiklerinde vatandaşlara 'İçeride bir canlı var mı?' diye sorduklarında 'Kedimiz içeride' dendi. Tabii bizim arkadaşlar insan ya da hayvan ayırt etmeden hızlıca girdiler. Kediyi aradılar ve buldular. Kedi o anda hareketsiz şekilde yatmaktaydı. Hemen arkadaşlarımız kediyi kurtardıktan sonra dışarı uygun bir yere aldılar. Bir kalp masajı yaptılar ve temiz hava solunum cihazıyla oksijen verdiler. Kedi kendine geldi. Sahibiyle de görüşerek veteriner hekime bırakıldı. Daha sonraki fotoğraflarda ve videolarda kedinin kendine geldiğini gördük. Hepimiz çok sevindik. Biz sadece insanlara değil bütün canlılara elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Kediler, köpekler, kaplumbağalar ve bir çok canlıyı yangınların arasından çıkarıyoruz. En son Akhisar yangınında 20'ye yakın koyunu kurtarmıştık. Orada da ekiplerimiz canla başla canlılar ayırt etmeden elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Veteriner hekime teslim edilen kedinin tedavisine devam edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

