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Manisa'da yürek yakan olay: Karı koca birlikte can verdi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 62 yaşındaki Davut Eroğlu ve 55 yaşındaki eşi Ayşe Eroğlu feci kaza sonucu birlikte can verdi. Eroğlu çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Manisa'da yürek yakan olay: Karı koca birlikte can verdi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Feci kaza, Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Eroğlu (62) idaresindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklet ile Kula istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet Akdağ (62) yönetimindeki Peugeot marka 45 KA 6016 plakalı otomobil, sepetli motosiklete arkadan çarptı.

ŞOFÖR VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Davut Eroğlu ile arkasında bulunan eşi Ayşe Eroğlu (55) ağır yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu çifti, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Akdağ ise tedavi altına alındı. Akdağ, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
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