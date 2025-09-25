Manisa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki tır, İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Duramayan tır, bariyere çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yanar'a (49) çarpıp köprüden alt yola devrildi.

Tırın çarptığı park halindeki 2 şehir içi halk otobüsü ile otomobil de zarar gördü.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Muhammed Nedir öldü. Yaralanan tır sürücüsü Topçuoğlu ve polis memuru Yanar ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır