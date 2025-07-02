Manisa'daki orman yangınlarında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Akhisar'da 28 Haziran'da Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, 4 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi.

Ağırlıklı kızılçam, fıstıkçamı, karaçam, akasya, bazı meşe ve servi türlerinin yer aldığı ormanlar ile zeytin ve badem başta olmak üzere muhtelif meyve bahçelerinin zarar gördüğü yangında kilometrelerce alanın griye büründüğü gözlendi.

Ahmetli ilçesinde de 30 Haziran akşamı Dereköy Mahallesi yakınlarında başlayan yangında "büyük oranda kontrol" sağlandı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Dereköy ile Salihli'nin Çaypınar mahalleleri arasında etkili olan yangında 4 yerleşim yeri tahliye edildi.

Sarp arazide yoğun kızılçam ormanlarının yanı sıra zeytin, erik ve kiraz bahçelerinin yer aldığı bölgede yangın sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.

Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yangınlarında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır