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Manisa'daki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye çıktı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR’ın geri manevra yapan yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 12’ye çıktı. Yaralılardan Zülfiye Arıcı (71), tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kaza, 11Ekim’de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkan tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, Akhisar gişelerinden çıkmak üzere gireceği sapağı kaçırınca durdu ve geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Karakaya’nın kullandığı kereste yüklü TIR, otobüse çarptı.

Manisa daki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye çıktı 1

Her iki aracın refüje devrildiği kazada 11 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

Manisa daki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye çıktı 2

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sapağı kaçıran otobüsün şoförünün geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen TIR'ın otobüse çarptığı ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.

Manisa daki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye çıktı 3

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü Mehmet Ahular, yedek şoförü Metin Y. ve TIR şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı. Kazayla ilgili bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda, otobüs şoförü Mehmet Ahular, yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme kusuru, manevraları düzenleyen genel şartlara uymama nedeniyle, TIR şoförü Hasan Karakaya ise hız sınırlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle kusurlu bulundu.

Manisa daki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye çıktı 4

İKİ ŞOFÖRE TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesi'ne sevk edilip mahkemeye çıkarılan 3 kişiden otobüs şoförü Mehmet Ahular ile TIR şoförü Hasan Karakaya tutuklandı, otobüsün yedek şoförü Metin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa daki otobüs kazasında ölü sayısı 12’ye çıktı 5

ÖLÜ SAYISI 12'YE ÇIKTI

Yaralılardan Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zülfiye Arıcı (71) da hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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