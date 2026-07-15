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Manisa'daki yangından korkutan görüntüler! İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı: Ekipler seferber oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını büyümeye devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın İzmir-İstanbul Otoyolu'na kadar ulaştı. 8 uçak ve 8 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı yangına karadan da müdahale ediliyor.

Manisa'daki yangından korkutan görüntüler! İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı: Ekipler seferber oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı.

Manisa daki yangından korkutan görüntüler! İzmir-İstanbul Otoyolu na ulaştı: Ekipler seferber oldu 1

EKİPLER SEFERBER OLDU

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer katılıyor. Ekipler, alevleri en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.

Manisa daki yangından korkutan görüntüler! İzmir-İstanbul Otoyolu na ulaştı: Ekipler seferber oldu 2

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine güvenlik amacıyla otoyol trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Manisa daki yangından korkutan görüntüler! İzmir-İstanbul Otoyolu na ulaştı: Ekipler seferber oldu 3

Manisa daki yangından korkutan görüntüler! İzmir-İstanbul Otoyolu na ulaştı: Ekipler seferber oldu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa İzmir
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