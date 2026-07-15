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Traktör römorkundan düşen adam hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde traktör römorkunda dengesini kaybederek başının üzerine düşen 65 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Traktör römorkundan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Halildede köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Ünsal (65), kendisine ait bahçede duvar örmek için traktör römorkunda bulunan briketleri indirmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden adam, römorktan başının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ünsal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ünsal’ın cenazesi, Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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