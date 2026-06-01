Manisa Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Haziran 2026, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 31-32 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık da bu seviyelerde olacak. Nem oranı düşük. Bu durum, sıcaklığı daha yüksek hissettirebilir. Rüzgar hafif. Bu da hava koşullarını belirginleştiriyor.

Manisa'da hava durumu açık ve güneşli şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 32-33 derece civarında olacak. Çarşamba günü aynı seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 32-34 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Bol su tüketmek gerekir. Güneş ışınlarından korunmak şart. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Güneşin en yoğun olduğu saatler 11:00 ile 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya çalışmak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Manisa'da 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlık açısından önemlidir.