Manisa Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Hava sıcaklığı 36 ile 38 derece arasında olacak. Nem oranı %19 civarında. Bu durum, sıcaklık hissini artırabilir. Rüzgar hızı 4,5 km/saat şeklinde ve kuzeydoğudan esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava tamamen açık kalacak.

Manisa'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir durum sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle bol su içmek önemlidir. Güneşten korunmak da oldukça dikkate alınmalı.

2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 35 derece civarında olması öngörülüyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30 dereceye düşecek. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Güneşten korunma ve bol su içme gereklidir. Ayrıca, açık hava etkinliklerinde güneş kremi kullanmak faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmelidir.