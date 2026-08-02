Manisa Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 37 - 38 derece olacak. 4 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 38 - 39 derece seviyesine yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olabilir. Dışarı çıkmanız gerekirse şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmamalı, serin ortamlarda vakit geçirmelisiniz.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize katkı sağlayacaktır.