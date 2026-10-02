Manisa Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Ekim 2026 Cuma, Manisa'da ilgi çekici bir hava durumu var. Genel olarak serin ve yağışlı bir hava hâkim. Sabah sıcaklık 19 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye kadar çıkabiliyor. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık tekrar 18 dereceye düşüyor. Gün boyunca bazı bölgelerde yağışlar etkili. Akşam saatlerinde yağışlar artıyor. Dışarıda program yapanların dikkatli olması gerekiyor.

Manisa'daki hava koşulları nemli geçecek. Yüksek nem oranı hissediliyor. Rüzgar da zaman zaman etkili olacak. Bu durum havanın serin hissettirmesine neden olabiliyor. Nemli hava bazı insanlar için rahatsızlık verebilir. Sağlık açısından dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Manisa'da sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yağışlı havanın etkisi özellikle hafta sonu artacak. Dışarı çıkacakların şemsiye bulundurması akıllıca. Hafta sonu açık havada vakit geçireceklerin hava koşullarına hazırlıklı olması önemli.

Nemli havanın etkisiyle alerjisi olan bireylerin dikkatli olması faydalı. Gerekirse tedbir almalıdırlar. Hava koşullarına göre giyinmek de önemlidir. Soğuk havaya karşı bir ceket almak, rüzgarlı anlarda koruyabilir.

Sonuç olarak, Manisa hava durumu değişken. Dikkatli yaklaşılması gereken bir seyir izliyor. Yağışlı günler geliyor. Kişisel konfor ve sağlık için önlemler almak daha rahat geçirmenizi sağlar. Dışarıda geçireceğiniz süre zarfında hava şartlarını gözlemlemek faydalı olacaktır.