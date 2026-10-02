HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 2 Ekim 2026 Cuma günü serin ve yağışlı bir hava hâkim. Sabah sıcaklığı 19 derece iken, öğle saatlerinde 21 derecelere çıkıyor. Nemli hava, rüzgarın etkisiyle soğuk hissettiriyor. Özellikle dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Hafta sonu yağışların artması bekleniyor. Alerjisi olanlar ve açık havaya çıkacaklar, hava koşullarına uygun giyinmeli ve şemsiye bulundurmalıdır.

Manisa Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 2 Ekim 2026 Cuma, Manisa'da ilgi çekici bir hava durumu var. Genel olarak serin ve yağışlı bir hava hâkim. Sabah sıcaklık 19 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye kadar çıkabiliyor. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık tekrar 18 dereceye düşüyor. Gün boyunca bazı bölgelerde yağışlar etkili. Akşam saatlerinde yağışlar artıyor. Dışarıda program yapanların dikkatli olması gerekiyor.

Manisa'daki hava koşulları nemli geçecek. Yüksek nem oranı hissediliyor. Rüzgar da zaman zaman etkili olacak. Bu durum havanın serin hissettirmesine neden olabiliyor. Nemli hava bazı insanlar için rahatsızlık verebilir. Sağlık açısından dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Manisa'da sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yağışlı havanın etkisi özellikle hafta sonu artacak. Dışarı çıkacakların şemsiye bulundurması akıllıca. Hafta sonu açık havada vakit geçireceklerin hava koşullarına hazırlıklı olması önemli.

Nemli havanın etkisiyle alerjisi olan bireylerin dikkatli olması faydalı. Gerekirse tedbir almalıdırlar. Hava koşullarına göre giyinmek de önemlidir. Soğuk havaya karşı bir ceket almak, rüzgarlı anlarda koruyabilir.

Sonuç olarak, Manisa hava durumu değişken. Dikkatli yaklaşılması gereken bir seyir izliyor. Yağışlı günler geliyor. Kişisel konfor ve sağlık için önlemler almak daha rahat geçirmenizi sağlar. Dışarıda geçireceğiniz süre zarfında hava şartlarını gözlemlemek faydalı olacaktır.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldiSoma'dan peş peşe acı haber! Göçükte can kaybı 5'e yükseldi
İki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralıİki otomobil kavşakta kazaya karıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Putin'den savaş resti: "Tüm silahlarımızı derhal kullanırız"

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Güllü davası! Mahkeme kararını açıkladı

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği!

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.