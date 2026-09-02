Manisa Hava Durumu! 02 Eylül Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugünkü Manisa hava durumu, 02 Eylül 2026 tarihinde sıcak yaz günlerinin sonlarına yaklaştığımızı gösteriyor. Günün başlangıcında hava, 20 derece civarında. Bu saatlerde hava hafif serin. Dışarıda yürüyüş yapmak isteyenler için uygun bir fırsat sunuyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Akşamüstü saatlerinde ise tekrar 19 derece civarına düşmesi bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla bulutlar görülecek.

Bugünkü hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli geçiyor. Ancak, Manisa’nın iklimi ani hava değişikliklerine neden olabilir. Bu nedenle, bireylerin dikkatli olması önemlidir. Dışarıda uzun süre geçirirken yanlarında bir şapka veya su bulundurmaları akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, genel olarak 19 ile 23 derece arasında değişkenlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hafta geçiriyoruz. Fakat, yer yer yağışlı günler olabileceğini hatırlamak gerekir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri hava tahminlerine göre yoğun yağışlar yaşanabilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Manisa’daki hava durumu hızlı bir şekilde değişebilir. Açık havada zaman geçirirken bir şemsiye bulundurmak etkili bir önlem olabilir. Sıcak günler geçirsekte, akşam saatlerinin serin olabileceğini unutmamalıyız. Akşam yürüyüşleri için hafif bir hırka veya ceket almak iyi bir fikirdir.

Yaz aylarının bitişine yaklaşırken, değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Manisa hava durumu hakkında bilgi almak, gün planlarınızı organize ederken faydalıdır. Havaların dünü ile yarını arasında çoğu zaman sürprizler barındıracağını unutmamak gerekir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir.