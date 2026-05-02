Manisa Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişecek. Mevsim normallerine uygun bir gün olacak.

3 Mayıs Pazar günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu tarihte dışarı çıkacakların dikkatli olması gerekir.

4 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 15 derece arasında değişecek. Havanın biraz daha serin olacağı düşünülüyor.

5 Mayıs Salı günü daha sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 19 derece arasında seyredecek. Bu tarihte dışarıda daha rahat hissedebilirsiniz.

Özellikle 3 Mayıs Pazar günü hafif yağmurlu hava için hazırlık yapmak faydalı olacak. Yanınıza bir şemsiye almak iyi bir fikir. Kat kat giyinerek üşümekten kaçınabilirsiniz. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 22 kilometre hızla eseceği belirtiliyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız önemlidir.

Hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerektiğinde uygun önlemleri almanız önemlidir.