Manisa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

2 Ocak 2026 Cuma günü Manisa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek. Bu koşullarda Manisa'daki hava ılıman ve rahat bir gün olarak tanımlanabilir.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında olacak. Zaman zaman yağışlı koşullar yaşanacak. 4 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında artacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 9 ile 16 derece arasında değişecek. Kapalı hava koşulları devam edecek.

Bu değişken hava koşulları göz önüne alındığında dikkatli olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza uygun bir yağmurluk ya da şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek sağlığınızı korur. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabileceğinden, bu saatlerde kalın giysiler tercih edilmelidir.

Manisa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlar.