HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 6 derece arasında değişecek. 3 Ocak Cumartesi günü zaman zaman yağış bekleniyor. Konforlu bir hafta geçirmek isteyenlerin, hava tahminlerini dikkate alması önemli. Ilıman hava koşullarında uygun giyinmek ve yağışlı günlerde yanına yağmurluk almak faydalı olacak. 4 Ocak Pazar'da sıcaklıklar artıyor.

Manisa Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

2 Ocak 2026 Cuma günü Manisa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 6 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek. Bu koşullarda Manisa'daki hava ılıman ve rahat bir gün olarak tanımlanabilir.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında olacak. Zaman zaman yağışlı koşullar yaşanacak. 4 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında artacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 5 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 9 ile 16 derece arasında değişecek. Kapalı hava koşulları devam edecek.

Bu değişken hava koşulları göz önüne alındığında dikkatli olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza uygun bir yağmurluk ya da şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek sağlığınızı korur. Gerektiğinde katları çıkarıp giyebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabileceğinden, bu saatlerde kalın giysiler tercih edilmelidir.

Manisa'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildiKar yağışı bitti derken geri geliyor! Marmara için yeni tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.