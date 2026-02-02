HABER

Manisa Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 2 Şubat 2026 tarihinde hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Günlük sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat'ta hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında seyredecek. 4 Şubat'ta ise sıcaklıklar 3 ile 14 dereceye düşecek. Kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak bu dönemde faydalı olacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 3.2 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:14'te gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:32 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava daha da serinleşecek. Sıcaklık 3 ile 14 derece arasında seyredecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 6 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün yaşanacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Yüksek nem oranı nedeniyle hava soğuk ve bunaltıcı hissedilebilir. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Manisa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

