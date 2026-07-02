Manisa Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 2 Temmuz 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 36 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Hızı yaklaşık 5 kilometre olacak. Nem oranı ise %28 civarında ölçülecek. Bu sıcak ve kuru hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 35 derece civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Gündüzleri sıcaklık yüksek, geceleri 20-22 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak. Nem oranı %24-29 arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda zaman geçirmek faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.